Kütahya Martur Tesisleri Fabrika Direktörü Salim Doğru: Fabrikamızda Bin 230 Kişiyi İstihdam Ediyoruz

Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Üstünberk Holding kuruluşu olan Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret...

Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Üstünberk Holding kuruluşu olan Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketini ziyaret etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'i, Kütahya Martur Tesisleri Fabrika Direktörü Salim Doğru ile Üstünberk Holding İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü Zeyit Damar karşıladı.

Vali Nayir, Zeyit Damar ve Salim Doğru eşliğinde fabrikadaki üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet etti.

Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi hakkında bilgiler veren Kütahya Martur Tesisleri Fabrika Direktörü Salim Doğru, "1985 yılında kalıp sünger üretimi amacı ile kurulmuş olan Martur, bugün otomotiv sektörü için koltuk üretiminde dünya çapında ve lider tedarikçilerden biridir. Martur Bursa, Kütahya, Gölcük ,Romanya, Cezayir ve Rusya'da Ulusal ve uluslararası otomobil fabrikalarına hizmet vermektedir. Firmamızda bin 230 kişi istihtam edilmekte olup, binek araçlar ve hafif ticari araçlar için koltuk tasarım ve üretimi yapılmaktadır. Ayrıca, otomotiv sektörü için entegre kumaş ve koltuk iskeletleri tasarım ve üretimi mevcuttur" dedi.

İş dünyasına yönelik ziyaretlerinin devam edeceğini aktaran Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya'nın ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sunan, istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak iş adamlarımızın yanında yer alacak ve destekçisi olacağız" diye konuştu. (EFE)