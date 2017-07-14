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Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

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Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Ahmetoluğu Köyü Hızar Tepe Mevkinde oluşturulan hatıra ormanına dikilen bin 767 adet karaçam ve 249 adet sedir olmak üzere toplam 2 bin 16 adet fidanın bakımları yapıldı ve yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, burada yaptığı konuşmada,"15 Temmuz gecesi; Millet olarak takdire şayan bir güç gösterdik. Tüm Dünyaya bu Milletin tek vücut olduğunda neler yapabileceğini gördü. Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere Milletimiz ile hep birlikte dur dedik. Bu hain girişimin unutulmaması çok önemli. Burada yapılan hatıra ormanında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de tüm Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Şehit olan askerlerimizin ve vatandaşlarımızın kahramanlıklarının Kütahya'mızda yaşatılabilmesi amacıyla oluşturduğumuz 15 Temmuz Hatıra Ormanımıza Mart ayında 2 bin 16 adet fidan diktik. Bu gün siz değerli katılımcılarımızla yeni fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu Vatan uğruna şehit düşen insanlarımızın anısına birlik ve beraberlik içinde fidanlarımızı toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün burada tesis ettiğimiz hatıra ormanı inşallah gelecek nesillere vatan sevgimizi, vatan aşkımızı en iyi şekilde aktarmış olacak. Tüm katılımcılarımıza ve vatandaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ormanı, 15 Temmuz gecesi ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan 15 Temmuz şehitleri için tesis edilen hatıra ormanı ile vatan sevdasının gelecek nesillere taşınması hedeflendi.

Törene, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı daire müdürleri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri İsmail Zehir Kütahya Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü personeli ve STK temsilcileri katıldı. (EFE)

Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

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