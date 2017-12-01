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Kütahya’da 369. Kısa Dönem Erler Yemin Etti

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Kütahya’da 369. Kısa Dönem Erler Yemin Etti
Kütahya'da 1997-4 960 hava piyade er ile 369. kısa dönem 56 er düzenlenen törenlerle yemin etti.

Kütahya'da 1997-4 960 hava piyade er ile 369. kısa dönem 56 er düzenlenen törenlerle yemin etti.

1997-4 dönem acemi erler için Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, KÜTSO Başkanı Nafi Güral, askeri erkan ile asker aileleri katıldı.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Sancağı tanıtılmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, "Bugün askerlerimizin ant içme törenlerini görmek ve onlara duyduğumuz özlemi giderme arzusuyla birçok şehirden, kasabadan ve köyden kilometrelerce yol geldiniz, gelişinizle bizlere güç verdiniz. Bizler de sizleri birliğimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek karşınızda duran 960 havacı askeri sizlerin huzurunda yemin ettireceğiz. Ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatan ve cumhuriyet sevgisinin ilan edildiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı, içimizdeki asker ve bayrak aşkının doruğa çıktığı çok özel anlardır. Bu özel ana katılımınızla bizleri gururlandırdınız. Acemi eğitimini başarıyla bitirdiniz artık bir asker olarak göreve hazırsınız. Öncelikli göreviniz şanlı ecdadımızın canları pahasına kurdukları vatanımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından eğitimlerde başarılı olan erlere ödülleri ve ailelerine hediyelerinin verilmesinin ardından askerler yemin etti.

369. kısa dönem 56 er ise Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen törende yemin etti. Törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, KÜTSO Başkanı Nafi Güral, askeri erkan ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda jandarma erlerin eğitim süreçlerinin yer aldığı video sunuldu. 56 jandarma er daha sonra Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Bülent Keskin, yaptığı konuşmada, silahaltına alınan erlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu, her an göreve hazır jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yetiştirildiğini söyledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından eğitimlerde başarılı olan erlere ödülleri ve ailelerine hediyeleri verildi. Yemin töreni, Jandarma Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.

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