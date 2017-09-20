Kütahya’da Ahilik Haftası

30. Ahilik Haftası sebebiyle Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda program düzenlendi.

30. Ahilik Haftası sebebiyle Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda program düzenlendi.

Programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Vali Yardımcıları Sedat Oktar ile Arif Yalçın, eski Kütahya Belediye Başkanı Halil İbrahim Özkaraca, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu "Ahi Evran ve Şed Kuşatma" isimli gösterisiyle devam etti. Tiyatro oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmasını DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Atilla Batur yaptı. Ahilik teşkilatı hakkında bilgiler veren Batur, "Ahilik teşkilatı, Anadolu'nun şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde esnaf ve zanaat kuruluşlarına eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen en önemli kurumdur. Ahilik teşkilatının amacı; üyelerini erdemli insanlar olarak yetiştirmektir" dedi.

Daha sonra Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit söz aldı. Konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Yiğit, "Bizler bu sene iliyle, ilçesiyle hep beraber Ahilik Haftası'nı kutlamaya çalışacağız. Kutlamaların esas amacı 800 yıl önce yaşanmış, o zamanki kültürün gençlerimize, günümüz esnaflarına aktarabilmek ve yaşatabilmek. Ahiliği burada kutlayıp bitirmeyelim, elimizden geldiğince yaşamaya, yaşatmaya özen gösterelim. İnşallah bunu da hep beraber başarırız. Bu sene Valimizden, milletvekillerimize, belediye başkanımıza kadar herkes burada. Bu da ayrı bir önem ifade ediyor. Devlet büyüklerimiz katıldığında sesimiz biraz daha duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Ahiliğin yaşatılması için herkese görev düştüğünü dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Büyük bir medeniyetin sahibi insanlarız. Geçmişimizde dünyaya hükmeden, adalet dağıtan, kendi içindeki adaleti ve huzuru sağlayan bir milletin çocuklarıyız. Bu geleneklerimizi yaşatmak hepimizin görevi. Bunu hükümet olarak, devlet olarak, toplum olarak söylemek istiyoruz. Ticaret yapan, esnaflık yapan insanlar ekmeğini taştan çıkaran, kimseye muhtaç olmayan, kendi sermayesi, beyin gücü ve imkanıyla çoluğunun çocuğunun rızkını temin eden bireylerdir. Devlete yük olmaktan ziyade, devletin, bu milletin yükünü alan kişilerden bahsediyoruz. Özellikle ticaret yapan, kendi işini kendi kuran tüm kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var" dedi.

Çok küçük yaşlarda esnaflıkla tanıştığını belirten AK Parti Kütahya Milletvekili şükrü Nazlı ahilik prensiplerinin bütün insanlığın kurtuluş reçetesi olduğuna dikkat çekti.

Ahilik kültürü hakkında bilgiler veren Ahmet Hamdi Nayir, bu kültürün iyi bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir'e AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu tarafından, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit tarafından ahilik kaftanı giydirildi.

Yılın ahisi seçilen ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle programa katılamayan Ülkü Bilgiç'in plaketini Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Ünal aldı.

Program, esnaf ve sanatkarlara plaket dağıtılmasıyla sona erdi. (EFE)