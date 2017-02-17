Kütahya’da Cinayet

Olay, Yunus Emre Mahallesi Çeltik sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki İsmail Yavuz, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kütahya'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Çeltik sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki İsmail Yavuz, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsın hayatı kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen İsmail Yavuz'un cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.