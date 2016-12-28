Kütahya’da Eğitime Kar Engeli

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı üzerine geceleyin Kütahya Valiliği önündeki Zafer Meydanı'nda toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi onlarca genç, kar topu savaşı yaptı. Yaklaşık yarım saat süreyle birbirlerine kar topu atan gençler daha sonra dağıldı.

Kütahya Belediyesi'ne ait ekipleri de şehir içi yollarda tuzlama çalışması başlattı. (EFE)