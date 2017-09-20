Kütahya’da Fuhuş Operasyonu

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, para karşılığında fuhuş yaptıkları, fuhuş için yer temin ettikleri iddia edilen 7 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13'ü kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.