Kütahya’da Gereksiz Çağrılar Yüzde 66’ya İndi

Kütahya'da 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı...

Kütahya'da 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri 2017 yılı 1. İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan vekili Galip Gültekin, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile komisyon üyeleri katıldı.

Gereksiz aramaların hattı meşgul ettiği için acil vakalara da ulaşmayı engellediğini ve zaman kaybına neden olduğuna dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, yüzde 75'lerden yüzde 66'ya düşen gereksiz arama sayısının sevindirici ancak yetersiz olduğunu söyledi. Vali Nayir, "En çok şikayetçi olduğumuz konular çağrı merkezlerine gelen aramalarının çoğunun gereksiz arama olması. Yüzde 75'lerde başlayan gereksiz aramalar yüzde 66'lara kadar inebildi. Gereksiz aramalarda bir düşüş var ama bizim istediğimiz seviyeye de gelmiş değil. Her gereksiz aramanın bir gerekli aramayı engellediği, bize sıkıntı çıkardığı düşüncesi vatandaşa anlatılabilmeli. İlimizde 17 Kasım 2015 tarihinde faaliyete başlayan ve 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezimize, 2016 yılı içerisinde 641 bin 740 çağrı yapıldı ve bu çağrıların 214 bin 940'ı personelimiz tarafından konusuna göre ilgili kurumlara aktarıldı. Çağrı Merkezine yapılan gereksiz ve asılsız aramaların; çocuklar tarafından yapılan aramalar, farklı bir kısa numara öğrenme, sabit numaraları öğrenme, cep telefonu ile yanlışlıkla veya deneme amaçlı ve kötü amaçlı aramalar şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 112'nin acil durumlar dışında aranmaması ve bilinçli kullanımın sağlanması hepimizin görevi. Bir diğer önemli konuda da olaya müdahale için giden acil yardım sunan araçlara yardımcı olmak ve yol vermek" diye konuştu. (EFE)