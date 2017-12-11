Kütahya’da Kaybolan Yaşlı Adamı Arama Çalışmalarına Eskişehir’de Destek Veriyor

Kütahya'da gece saatlerinde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmalarına Eskişehir'den AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.

Kütahya'da gece saatlerinde kaybolan yaşlı adamı arama çalışmalarına Eskişehir'den AFAD ve AKUT ekipleri de destek veriyor.

Gediz ilçesinde ikamet eden Ahmet Sevinç (70) dün akşam saatlerinde kayboldu. Alzheimer hastası yaşlı adamın kaybolduğunu yakınları 23:00 saatlerinde farketti. Durumu jandarma ekiplerine haber veren yaşlı adamın yakınları, arama çalışmalarına başladı. AKUT Eskişehir ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği aramalar sabah saatlerine kadar devam etti. Havanın yağmurlu olmasından dolayı çamurun zor anlar yaşattığı ekipler, bir sonuca ulaşamadı. Özellikle aramaya katılan köpeklerin yağmur dolayısıyla koku alamaması, ekiplerin işini iyice güçleştirdi. Aramaya AKUT ve AFAD ekipleri ara verirken, jandarma ile mahalle sakinleri yaşlı adamı bulabilmek için çalışmalara devam ediyor.