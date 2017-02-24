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Kütahya’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Kütahya’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şaphane ilçesi Fuatbey Caddesi üzerinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden Burhan Vuran (26) kaza yaptı. Kaldırıma kafasını çarpması sonucu ağır yaralanan Vuran, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burhan Vuran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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