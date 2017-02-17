Kütahya’da Okul Müdürlerine “Okul Afet Ve Acil Durum Yönetim” Semineri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, güvenli okul projesi kapsamında, il merkezi Okul ve Kurum Müdürlerine yönelik "Okul Afet ve Acil Durum Yönetim"...

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, güvenli okul projesi kapsamında, il merkezi Okul ve Kurum Müdürlerine yönelik "Okul Afet ve Acil Durum Yönetim" semineri verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul Müdürlerine verilen "Okul Afet ve Acil Durum Yönetim" seminerinin amacı tabii afetler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında analitik bakış açısı kazandırmak suretiyle, güvenli okul ortamları oluşturma ve güvenlik kültürü kazandırmaktır. Dünyada ve ülkemizde gelişen yeni afet yönetim modelinin okullarımızda uygulanması, okul müdürlerimizce kriz yönetiminin değil, risk yönetiminin esas alınması, özellikle 6331 sayıl iş sağlığı ve güvenliği kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte okullarımızda alınması gereken tedbirler, afetler sonrası ilk yardım ve öğrencilere yönelik psikososyal müdahale yöntemleri anlatılmıştır. 6 gün süren Seminer sonunda Okul Müdürlerine katılım belgesi verilmiştir" denildi.(EFE)