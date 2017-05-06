Kütahya’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Seyirömer-Bozüyük Karayolunun 8. kilometesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hakan Dursun yönetimindeki 43 S 0133 plakalı işçi servisi, Ahmet Cesur idaresindeki 43 RZ 096 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Ahmet Cesur ve Hakan Dursun ile yolcu Yılmaz Bağ yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sevisi ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.