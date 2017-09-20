Kütahya’da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Çavdarhisar-Gediz Karayolunun 14. kilometresi meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Gediz istikametine gitmekte olan Abdil Koç (34) yönetimindeki 43 EZ 222 plakalı yolcu minibüsü, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunun ve isimleri açıklanmayan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.(YD -EFE)
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