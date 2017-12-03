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Kütahya’da Yanmış Otomobilde 2 Ceset Bulundu

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Kütahya’da Yanmış Otomobilde 2 Ceset Bulundu
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu.

43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (EFE)

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