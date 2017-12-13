Kütahya’daki Dayı-yeğen Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobilde cesetleri bulunan dayı ve yeğenini öldürdükten sonra araçta yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden...

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobilde cesetleri bulunan dayı ve yeğenini öldürdükten sonra araçta yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Otomobilde cesetleri bulunan Kamil Çolak ve yeğeni Serkan Sarı'nın ölümüyle ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan Nurettin (55) ve oğlu Mehmet Ali Y. (20) ile Bilal Ç'nin (38) sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nurettin ve oğlu Mehmet Ali Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Bilal Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, Kamil Çolak'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdükleri belirtilen zanlıların, Çolak'ın 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı'yı geride tanık bırakmamak için katlettikleri ileri sürüldü. Cinayete kaza süsü vermek için cesetlerle aracı yaktıkları belirlenen zanlıların, çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları tespit edildi.