Kütahya’dan Abd’ye Kudüs Tepkisi

Kütahya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimine tepki göstermek amacıyla...

Kütahya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimine tepki göstermek amacıyla eylem düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, ABD aleyhine sloganlar attı. AGD Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın, kadim bir İslam şehri ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendiren ABD'nin girişiminin, bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacağını söyledi. ABD'nin, İslam'ı ve Müslümanları terör olaylarıyla özdeşleştirdiğini ancak gerçekte kendisinin tüm terör olaylarının müsebbibi olduğunu savunan Taşkın, şunları kaydetti:

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını beyan eden Amerika'dır. O zaman yaptıklarının da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika olmalıdır. Biz Amerika'ya mecbur ya da mahkum değiliz. Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir. Yapmamız gereken İslam Birliği'ni bir an evvel kurmaktır. Yapmamız gereken D8'i amacına uygun canlandırmaktır. Bir bu coğrafyada, Amerikan üssü, Amerikan askeri ve bayrağını görmek istemiyoruz. Şimdi biz İslam ülkelerinden, İslam ülkeleri hükümetlerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil sahici yaptırımlar bekliyoruz."

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği eylemin sonunda ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.