Kütahya’dan Halep’e Gıda Tır’ı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan insani yardım malzemelerini Halep'e ulaştıracak olan yardım TIR'ları Kütahya'dan...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan insani yardım malzemelerini Halep'e ulaştıracak olan yardım TIR'ları Kütahya'dan yola çıktı.

Valilik önünde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan vekili Galip Gültekin, İl Jandarma komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İHH Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İHH Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, "Valiliğimizin himayesinde, Belediyemizin desteğiyle Kütahya'daki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımlarıyla "Halep'e Yol Aç" isimli bir yardım kampanyası başlattık. Halkımız hem memleket içerisinde hem de sınır dışındaki olaylara ilgisiz kalmadığından dolayı bu kampanyamıza da ciddi manada sahip çıktılar. Kütahya'dan toplamda 6 TIR'ı göndereceğiz. Tavşanlı'dan iki ve Kütahya Merkez'den bir TIR yola çıkacak. Akabinde Pazarlar'dan, Simav Çitgöl'den ve Gediz'den birer tır göndereceğiz. Bu burada kalmayacak hedefimiz 15 TIR'ı bölgeye göndermekti, şuan itibariyle 17 TIR'lık bir hazırlığımız var. İnşallah 20'ye ulaşacak" dedi.

"Dünya mazlumlarının yanında yer almaya devam edeceğiz" diyen Belediye Başkan vekili Galip Gültekin, "Dünyanın neresinde bir mağdur, bir mazlum varsa biz millet olarak her zaman yanındayız. Anadolu şehrindeki kardeşlerimizin acısı neyse Halep'deki acı da aynı. Halep'in yaralarının sarılması için hem hükümet nezdinde hem de millet olarak hassasiyet gösteriyoruz. Ümidimiz bu sıkıntıların biran önce ortadan kalması" ifadelerini kullandı.

"Bizler insan ve Müslüman olarak üzerimize düşeni yapıp, oradaki sıkıntıları azaltmamız lazım"

İnsanlığın zorlu bir sınav verdiğine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Binlerce yıllık medeniyetimizi ifade eden en güzel kelime merhamet kelimesi. Bizler merhamet medeniyetin evlatları olarak bununla her zaman övünmüşüzdür. Anadolu coğrafyasındaki Türkler, tarihimize baktığımızda zora düşmüş kim varsa kapılarını açmış, kapımıza gelmişlerse soframızı paylaşmışız. Gelememişlerse de gönüllerimizi açarak, elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek yardımcı olmaya çalışmışız. Kütahya'da üzerine düşeni yapıyor. Diğer illerde olduğu gibi Kütahya'da da yardımsever insanlar bütün birlikteliklerini gösterip Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerle, merkezi idareyle bir bereket sembolü olarak bir araya gelip yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gönül arzu ediyor ki problemler bitsin, bizler güzel günler için çalışmalar yapalım. Oradaki ezilen, sıkıntıya düşen insanların derdine çare olmak elbette ki görevimiz ama o sıkıntıların hiç olmamasını istiyoruz. Maalesef insanlık zorlu bir sınav veriyor ve bu sınavı da kaybediyor. Bizler insan ve Müslüman olarak üzerimize düşeni yapıp, oradaki sıkıntıları azaltmamız lazım. Bu bizim manevi, insani ve Müslüman olmamızın sorumluluğu. İnşallah bu yardımlar devam edecek, sıkıntılar bitecek ve gelecekte biz bugünlerimizi yine merhamet medeniyetinin bir parçası olduğumuzu bilerek yaşayacağız" diye konuştu.

Gıda yüklü yardım TIR'ları Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Nazif Kocaçoban'ın duasının ardından Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. (EFE)