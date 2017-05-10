Kütahyalı Eczacıların ’Bilgi Yarışması’ Başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde görev yapan 2 eczacı, katıldıkları yarışmadan aldıkları derece ile şehrin...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde görev yapan 2 eczacı, katıldıkları yarışmadan aldıkları derece ile şehrin gururu oldu.

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 150 eczacının katıldığı "akılcı ilaç bilgi yarışmasında" son 20'ye kalan Gamze Tokgöz ve Emel Elgin, elde edilen başarının sadece kendilerine ait olmadığını dile getirdiler.

Yarışmada 2'nci olan Eczacı Gamze Tokgöz, "Yarışmaya kariyer planlarımız doğrultusunda akılcı ilaçlarla ile farkındalık yaratmak için katıldık" diye dile getirdi. Tokgöz, "Arkadaşım ile katıldığım yarışmadan derece ile döndük bu güzel bir duygu, ama mühim olan akılcı ilaç kullanımıyla alakalı toplumda farkındalık oluşturmak bu şekilde halkı daha bilgilendirme için farklı platformları oluşturmak, bu şekilde de ülkemizde akılcı ilaç kullanımını yaygın hale getirmekti asıl hedefimiz" dedi.

Eczacı Emel Elgin ise, projeyi fazla ilaç kullanımına dikkat çekmek amacı ile yaptıklarını, hem hastanelere hem de dışarıdaki serbest eczacılara duyurabilmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. (HCA-EFE)