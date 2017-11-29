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Kütahya’nın Caddelerine 3 Bin Adet Çınar Ve Ihlamur Fidanı

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Kütahya’nın Caddelerine 3 Bin Adet Çınar Ve Ihlamur Fidanı
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan protokol ve hazırlanan proje çerçevesinde toplamda 3 bin adet ıhlamur ve çınar...

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan protokol ve hazırlanan proje çerçevesinde toplamda 3 bin adet ıhlamur ve çınar Kütahya caddelerini süsleyecek.

Proje kapsamında ilk ıhlamur ağacı TOKİ Yolu'na dikildi. Fidan dikim etkinliğine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, 3 bin adet ıhlamur ve çınar fidanın Kütahya caddelerini donatacağını kaydetti. Kayım, "Bakanımızın ilimizi ziyaretleri sırasında vermiş oldukları talimat gereği Kütahya ilinde caddelerimize çınar, ıhlamur dikimi yapacağız. Belediyemizle yaptığımız protokol gereği bu işin başlangıcı olarak TOKİ yolunda bin 500 ıhlamur, Eskişehir ve Dumlupınar bulvarlarında da aynı şekilde bin 500 çınar dikimini başlatıyoruz. İlk etapta 3 bin adet fidanımızla caddelerimizi ağaçlandıracağız" dedi.

Dikilecek fidanların 7 yaşında olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu projeyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun Kütahya'ya farklı bir bakışı var. Hiçbir isteğimizi geri çevirmedi, her zaman yanımızda olmaya gayret gösterdi. Şehrimizde ağaçlandırma istediğimizde Kütahya için farklı bir çalışma önerdi. Her bir cadde için farklı ağaçlandırma çalışmaları yapmamızı söyledi. Biz de bunun ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Şehzadeler Parkımızın hemen yanı başında olan caddemizde ıhlamur ağacını hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bugün dikimine başlanacak olan fidanlar 7 yaşında. Tüp fidanlardan ziyade boylu fidanları toprakla buluşturuyoruz bu da şehre ayrı bir güzellik veriyor" dedi.

Kütahya'nın sahip olduğu orman varlığıyla önemli bir değer olduğunun altını çizen Vali Ahmet Hamdi Nayir, Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan projeyle nitelikli ağaçların Kütahya'ya artı bir zenginlik katacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım ile ıhlamur ağacını dikerek can suyunu verdi. (EFE)

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