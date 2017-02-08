  • BIST 88.249
  • Altın 148,174
  • Dolar 3,7099
  • Euro 3,9710
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 8 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kütahya’nın Ekonomisi Değerlendirildi

» »
Kütahya’nın Ekonomisi Değerlendirildi
Kütahya'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "1. İl Ekonomi...

Kütahya'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "1. İl Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Kütahya'da ilk kez düzenlenen İl Ekonomi Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yılda iki kez düzenlenecek olan İl Ekonomi Toplantıları ile Kütahya'yı geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. İl ekonomisi adına yapılabilecekleri geniş bir çerçevede değerlendireceğimiz bir toplantı olacak. Bundan sonraki toplantıların gündemini katılımcılarla birlikte belirleyeceğiz. Bu toplantının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve özel sektörümüzle birlikte Kütahya'yı geleceğe taşımayı istiyoruz" dedi.

Kütahya'nın kalkınması noktasında yapılması gereken çalışmaların kamu - özel sektör işbirliğiyle tespit edileceğini belirten Vali Nayir, "İllerin kıymetini, tercih edilebilirliğini, o ilde yaşayan kişilerin mutluluk ve refah seviyesini belirlerken belli kıstaslarımız var. O ilin emniyet-asayiş, huzur durumu, ilde yaşayanlara sağlanabilecek eğitim ve sağlık imkanları, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler önemli. En az bunlar kadar da o ilin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve tarımı önemli. Önümüzdeki süreç içerisinde merkezi ve yerel yönetimlere, hem sivil toplum kuruluşlarına hem de özel sektöre düşen görevler açısından baktığımızda yapılabilecekleri tespit noktasında bu toplantılar faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, sanayici ve iş adamlarının yapılabilecek çalışmalar ve projeler hakkındaki görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi. (EFE)

Kütahya’nın Ekonomisi Değerlendirildi

Kütahya’nın Ekonomisi Değerlendirildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’ya 250 Kişi Kapasiteli Yeni Duruşma Salonu08 Şubat 2017 Çarşamba 19:53
  • Kırıkkale’de Karadeniz Rüzgarı08 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Tarihi Çarşıda Çalışmalar Devam Ediyor08 Şubat 2017 Çarşamba 18:08
  • Dündar: “Oki Son Derece Şeffaf Bir Kuruluş”08 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
  • 34 Yaşında Kansere Yenik Düşen Astsubay Ağlattı08 Şubat 2017 Çarşamba 17:53
  • Kütahya’da Aile Hekimlerine Antibiyotik Kullanımı Bilgisi08 Şubat 2017 Çarşamba 17:43
  • Kütahya Çeşme Pınarları Türbe Ve Mezarları Koruma Derneğinden Ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • Erzurumlu Vali Işık’ın Acı Günü08 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Yanan Evin Tadilatını Nazilli Belediyesi Yapacak08 Şubat 2017 Çarşamba 17:28
  • Sanko Sanat Galerisinde Kaatı’ı Sanatı Sergisi08 Şubat 2017 Çarşamba 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti