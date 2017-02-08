Kütahya’nın Ekonomisi Değerlendirildi

Kütahya'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "1. İl Ekonomi...

Kütahya'nın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "1. İl Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Kütahya'da ilk kez düzenlenen İl Ekonomi Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yılda iki kez düzenlenecek olan İl Ekonomi Toplantıları ile Kütahya'yı geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. İl ekonomisi adına yapılabilecekleri geniş bir çerçevede değerlendireceğimiz bir toplantı olacak. Bundan sonraki toplantıların gündemini katılımcılarla birlikte belirleyeceğiz. Bu toplantının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve özel sektörümüzle birlikte Kütahya'yı geleceğe taşımayı istiyoruz" dedi.

Kütahya'nın kalkınması noktasında yapılması gereken çalışmaların kamu - özel sektör işbirliğiyle tespit edileceğini belirten Vali Nayir, "İllerin kıymetini, tercih edilebilirliğini, o ilde yaşayan kişilerin mutluluk ve refah seviyesini belirlerken belli kıstaslarımız var. O ilin emniyet-asayiş, huzur durumu, ilde yaşayanlara sağlanabilecek eğitim ve sağlık imkanları, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler önemli. En az bunlar kadar da o ilin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve tarımı önemli. Önümüzdeki süreç içerisinde merkezi ve yerel yönetimlere, hem sivil toplum kuruluşlarına hem de özel sektöre düşen görevler açısından baktığımızda yapılabilecekleri tespit noktasında bu toplantılar faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, sanayici ve iş adamlarının yapılabilecek çalışmalar ve projeler hakkındaki görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi. (EFE)