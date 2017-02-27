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Kutlu yürüyüşün finali 16 Nisan'dır

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Kutlu yürüyüşün finali 16 Nisan'dır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması için Ayvacık'ta teşkilat üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba İlçesi'nde de başkanlarla süreci değerlendirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, partisinin Ayvacık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması'nın genel faydaları hakkında bilgiler paylaştı. Milletvekili Köktaş daha sonra Çarşamba İlçesi'ne geçerek burada Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve İlçe Başkanı Halit Doğan ile süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Kalıcı siyasi istikrar, birlik ve uzlaşma, hızlı ve etkili icraat, güçlü meclis ve güçlü temsil, güçlü ve güvenli bir Türkiye gibi konu başlıkları altında sistemin genel faydalarını anlatan AK Partili Köktaş,  "Şehirlerimizi daha da güzel, insanlarımızı daha mutlu ve refah kılmak, ekmeğimizi, aşımızı, işimizi daha da büyütmek, Türkiye’yi dize getirmek isteyen hainlere ders vermek için, 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' diyeceğiz" dedi.

TEŞKİLATLARA UYARIDA BULUNDU
"Bu kutlu yürüyüşte önümüzde yine önemli bir tarih var" diyen Köktaş, "Türkiye’yi dize getirmek isteyen alçaklara ders vermek için 16 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması için sandık başına gideceğiz. Burada siz değerli teşkilat üyesi kardeşlerimize de önemli görevler düşüyor. 16 Nisan’a kadar inşallah ilimizde bütün vatandaşlarımızla buluşacağız, bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz" diye konuştu.

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