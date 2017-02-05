Kutlubey Kampüsü, Muhtarlara Ve Halka Tanıtılacak

Bartın Üniversitesi, düzenleyeceği gezi ile yeni inşa edilen yerleşkesi olan Kutlubey kampüsünü Bartın'daki mahalle ve köy muhtarlarına tanıtacak.

Bartın Üniversitesi, düzenleyeceği gezi ile yeni inşa edilen yerleşkesi olan Kutlubey kampüsünü Bartın'daki mahalle ve köy muhtarlarına tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde Bartın il yöneticilerine, basın mensuplarına ve Bartınlı işadamlarına tanıtılan Bartın Üniversitesi Kutlubey kampüsü bu kez kapılarını muhtarlara ve halka açıyor. Kutlubey Kampüsü tanıtım gezisine tüm halkın davetli olduğunu belirten Batın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, "Bartınımız'ın gelişiminde lokomotif bir rolü olacağına inandığımız Kutlubey kampüsümüze kamuoyunun ve yerel yönetimlerin önemli bir unsuru olan muhtarlarımızı davet ediyoruz. Fakat bu gezimize sadece muhtarlarımızı değil halkımızı da bekliyoruz. Üniversitemizin kapıları halkımıza her zaman açıktır. Diledikleri zaman kampüslerimizi ziyaret edebilirler" dedi.