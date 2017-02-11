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Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor

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Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor
Bartın Üniversitesinin Kutlubey Kampsüne düzenlenen tanıtım gezilerine katılan bayanlar, 8 yıldır sürdürülen çalışmalar hakkında düşüncelerini...

Bartın Üniversitesinin Kutlubey Kampsüne düzenlenen tanıtım gezilerine katılan bayanlar, 8 yıldır sürdürülen çalışmalar hakkında düşüncelerini aktararak, övgü dolu sözler söyledi.

Bartın Üniversitesinin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsü tanıtım gezileri kapsamında bu sefer kapılarını bayanlara açtı. Bartın Valisi Nusret Dirim'in eşi Burcu Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'ın eşi Hacer Kaplan, akademisyenler, il yöneticilerinin eşleri ve Bartınlı bayanlar, Kutlubey Kampüsündeki binaları gezerek, yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın'ın da eşlik ettiği tanıtım gezisine katılanlar, 8 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yapılarla ilgili düşüncelerini aktardı.

Kutlubey Kampüsünün Bartın için önemli bir kazanım olduğunu belirten Burcu Dirim, "Üniversiteler bilgi aktarımından öte yetiştirdiği öğrencileri hayata hazırlayıp, onların sosyal olarak gelişiminin sağlandığı kapsamlı bir eğitim alanıdır. Bartın Üniversitesinin Kutlubey Kampüsü Batı Karadeniz'in en büyük camisi, spor kompleksi, yemekhanesi ve diğer eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla gelişmiş bir üniversite havasına bürünmüştür. Bu bağlamda gelecekte de ülkemizde iz bırakacak üniversiteler arasında yer alacağını düşünüyorum." dedi.

Diş Hekimi Halide Küçükkurt ise kampüste öğrenciler ve üniversite personeli için her şeyin düşünüldüğünü kaydederek, "Binaların renklerinden sınıftaki oturaklara kadar her ayrıntı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Özel üniversitelerde dahi göremediğimiz donanımlara sahip bir üniversite olmuş. Kampüsü gezdiğimde keşke tekrar öğrenci olabilseydim dediğim oldu" diye konuştu.

Kampüsü gezdikten sonra düşüncelerini aktaran 82 yaşındaki Zülal Somaklı, "Kampüsü gezince çok beğendik. Böyle bir eserin Bartın'a kazandırılması bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım gezisine katılanlardan Nihal Albayrak da kampüste yapılanları görmekten çok memnun kaldıklarını aktararak "Bartın'a çok büyük bir üniversite kazandırılmış. Yapımı tamamlanan binalar çok güzel olmuş. Burada okuyan ve okuyacak olan öğrenciler çok şanslı" şeklinde konuştu.

Tanıtım gezisine katılan bayanlar, yapımı tamamlanan yemekhane binası, Mimar Sinan Dersliği, Mehmet Akif Ersoy Dersliği, Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi İdari Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı gezerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca gezi kapsamında, yapımında sona gelinen Ömer Halis Demir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binası, Fatih Sultan Mehmet Cami, lojman binası, nizamiye kapısı ile Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük kütüphanesindeki çalışmalar konusunda gözlemde bulunuldu.

Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor

Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor

Kutlubey Kampüsü Tanıtımları Devam Ediyor

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