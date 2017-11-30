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Kut’ül Amare Zaferi Anma Programı

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Kut’ül Amare Zaferi Anma Programı
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından Kut'ül Amare anma programı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından Kut'ül Amare anma programı düzenlendi.

Pınarhisar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen programa, Kaymakam Murat Eren, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Ulus, İlçe Müftüsü Abdullah Kara, Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulkerim Aslan, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu hocaları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kut'ül Amare Zaferi anma programı Pınarhisar Merkez Camisi İmam Hatibi İsmail Yazıcı tarafından okunan Kuran-ı Kerim ile başladı.

Anma programında konuşan Araştırmacı-Yazar Alparslan Kotan coğrafya bilinmeden, tarih bilinemeyeceğini ifade etti. Kotan, çarpışmaların gerçekleştiği cephelerden, karşılıklı olarak alınan esirlerin hikayelerinden bahsetti. Kuşatma altında kalan İngilizlere yardım ulaştırma çabalarının Osmanlı Ordusu tarafından nasıl engellendiklerini özellikle "Kendi Gelen" gemisinde ele geçirilen erzakların kıtlık çeken Osmanlı Ordusunda oluşturduğu sevinci ifade etti.

Kuşatma esnasında İngilizlerin Osmanlı Ordu Komutanı Halil Paşa'ya olan rüşvet tekliflerinden bahseden Kotan, Halil Paşanın bu görüşmelerde tarihe damga vuran bir tavır ortaya koyduğunu anlattı. Kotan, "Türk namusu para ile satılamaz. Bu iş bir vatan meselesidir. Efendilerinize söyleyin biz paraya tapanlardan değiliz" dediğini aktardı.

Tarihe Kut'ül Amare Zaferi olarak geçen savaşlar sırasında İngilizler 40 bin kayıp ve esir verirken, Türk birliklerinin ise 25 bin kayıp verdiğini anlatan Kotan sözlerini Halil Paşa'nın ordusuna yazdığı ordu emiri yazısıyla sonlandırdı.

Sunumundan dolayı, Araştırmacı-Yazar Alparslan Kotan'a plaketini Pınarhisar Kaymakamı Murat Eren takdim etti. Program İlçe Vaizi Nihat İlhan'ın duasıyla son buldu.

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