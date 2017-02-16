Kütüphaneden Eğitim Programı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca tıp ve sağlık bilimleri konulu Ovid veri tabanı kullanıcı eğitimi düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca tıp ve sağlık bilimleri konulu Ovid veri tabanı kullanıcı eğitimi düzenlendi.

Eğitim programı, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Wolters Kluwer Firması Türkiye sorumlusu Emre Sezer tarafından verildi. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin katıldığı programda, Ovid platformumun kullanımı, içeriği ve sağlıklı bir bilgi taraması için takip edilmesi gereken adımlar hakkında bilgi verilerek uygulamalar yapıldı.