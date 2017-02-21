Kütüphaneye Kafeterya Yapılacak

Vali Zülkif Dağlı, İl Halk Kütüphanesini gezdi öğrencilerle sohbet etti.

Vali Zülkif Dağlı, İl Halk Kütüphanesini gezdi öğrencilerle sohbet etti.

Vali Zülkif Dağlı'nın İl Halk Kütüphanesine yaptığı ziyarette kütüphanenin mesai saatlerine göre değil, halkın talep ve isteklerine göre hizmet vermesi gerektiğini söylemesinin ardından alınan karar ile kütüphane 22.00'a kadar açık kalıyor. Geçe geç saatlere kadar kütüphanenin açık kalması nedeniyle öğrenciler buradan daha fazla faydalanmaya başladı. Vali Dağlı bugün yine kütüphaneyi gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Vali Dağlı, kütüphanenin en üst katına kafeterya yapılacağında müjdesini verdi. Dağlı "Kütüphanenin en üst katını kafeteryaya çeviriyoruz. Bu hafta sonuna kadar ihalesini yapıyoruz ve en kısa zamanda hizmete girecek" dedi.