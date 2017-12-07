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Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı

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Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı
Genel Merkezi Adana'da bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin (TKMM) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu görev...

Genel Merkezi Adana'da bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin (TKMM) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaptı. İrfan Söker yeniden başkan seçilirken, Genel Başkan Vekilliği'ne de Murat Öztanrıöver getirildi.

Genel Merkezi Adana'da bulunan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaptı. İrfan Söker yeniden başkan seçilirken, Genel Başkan Vekilliği'ne de Murat Öztanrıöver getirildi.

TKMM Genel Başkan Vekili Murat Öztanrıöver, yazılı açıklamasında, genel kurullarını geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanından Kuvayi Milliye ruhu ile bir araya gelen şube yöneticilerinin ve genel merkez üyeleri ile birlikte her zaman olduğu gibi yüksek bir katılım ve coşku ile yaptıklarını anımsattı.

İki ayrı ile yapılan seçimlerde mevcut genel başkan İrfan Söker'in listesinin seçildiğini hatırlatan Öztanrıöver, genel kurulda oylama şekli ile ilgili münazara çıksada, Divan Başkanlığı'nı yapan Eski Baro Başkanı Aziz Erbek'in hiçbir terettüde meal vermeyecek şekilde tüzüğün amir hükümlerini yerine getirerek toplantıyı yönettiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni yönetimin yaptığı görev dağılımı sonunda İrfan Söker'in yeniden genel başkanlığa seçildiği, Murat Öztanrıöver ve Kenan Yiğit'in genel başkan yardımcılıklarına, Nilüfer Bürücek'in genel sekreterliğe, Hüseyin Demircioğlu'nun da saymanlığa getirildiği ifade edildi.

Mahmut Toprakçı, Mehmet Dinçer, Aysel Yaşar, Nejat Altınok, Abdülaziz Keleş, Mustafa Davarcı, Zekeriya Bülbül ve Züleyha Özbek ise üye olarak görev aldı.

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