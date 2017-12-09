Kuveyt Dernekleri Şanlıurfa’da Okul Yapacak

Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağışçı Necat Derneği ve muhatap sorumlusu Kuveyt Said Yardım Derneği arasında, Haliliye ilçesinde...

Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağışçı Necat Derneği ve muhatap sorumlusu Kuveyt Said Yardım Derneği arasında, Haliliye ilçesinde 16 derslikli bir okul binası yapımı için protokol imzalandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda, Said Yardım Derneği sorumlusu Hassoun Mohammad Sulaiman ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın imzaladığı protokol gereği, Sırrın Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan 2 bin 380 metrekare olan taşınmaz üzerine yapılacak 16 derslikli okul binasının saha tanzimi ve çevre düzenlemesi dahil anahtar teslimini Necat Derneği ve Said Yardım Derneği inşa ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek.

Milli Eğitim müfredatına uygun olarak Türkçe ve Arapça eğitimin verileceği okul, Suriyeli öğrencilerin eğitiminde kullanılacak. Okula, mahalle sakinlerinin çocukları da kabul edilebilecek.