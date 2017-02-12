  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Kuyucak Deve Güreşi Festivali Renkli Başladı

» »
Kuyucak Deve Güreşi Festivali Renkli Başladı
Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak maksadı ile Aydın ve çevresinde yaklaşık bir asırdan bu yana devam eden deve güreşleri...

Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak maksadı ile Aydın ve çevresinde yaklaşık bir asırdan bu yana devam eden deve güreşleri bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi. Kuyucak Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşlere binlerce kişi izlerken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hem güreş izledi hem de piknik yaptı.

Yurdun dört bir yanından gelen güreşseverler sabah saatlerinden itibaren Kuyucak Arenasını doldurdu. Pek çoğu bir gün önceden bölgeye gelen pehlivan develer sabah saatlerinde başlayan müsabakalarda kıran kırana güreşti. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 150 pehlivan devenin katıldığı güreşlerde vatandaşlar bir yandan güreş izlerken diğer yandan da piknik yaptı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün himayesinde gerçekleştirilen güreşlerde ilçede renkli bir gün yaşanırken deveciler de kaynaşma fırsatı buldu.

Kuyucak Deve Güreşi Festivali Renkli Başladı

Kuyucak Deve Güreşi Festivali Renkli Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesinin Sponsorluğunda Tenis Turnuvası Düzenlenecek12 Şubat 2017 Pazar 14:13
  • Büyük Şire Pazarında Hijyen Denetimleri Sürüyor12 Şubat 2017 Pazar 14:13
  • Başkan Babaş, "İhsan Ozanoğlu Unutturulmamalıdır”12 Şubat 2017 Pazar 14:08
  • Esnaf Kooperatifinin Mali Genel Kurulu Toplantısı12 Şubat 2017 Pazar 14:08
  • Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu12 Şubat 2017 Pazar 13:58
  • Bilişimin Dev Çocuklarından Güner Bahadır’a Anlamlı Ziyaret12 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Etso, ‘Erzurum’un Cazibesi’ni İstişare Etti12 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Burhaniye Belediyesinden Depremzedelere Yardım12 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Gelinlik Fuarı, 10 Yılda 10 Kat Büyüdü12 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Çiçekçiler 14 Şubata Hazır12 Şubat 2017 Pazar 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti