Kuyumcu Soyguncuları Yakalandı

Zeytinburnu'nda girdikleri kuyumcunun sahibi ile oğlunu el ve ayaklarından bağlayarak 5 kilo altın çalan silahlı 4 soyguncu yakalandı.

Zeytinburnu'nda girdikleri kuyumcunun sahibi ile oğlunu el ve ayaklarından bağlayarak 5 kilo altın çalan silahlı 4 soyguncu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin karıştığı kar maskeli ve silahlı soygun, 9 Şubat'ta Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelmişti. Sabah saatlerinde kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, kuyumcu Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç'ı silahla tehdit etmiş, mekan sahibi baba ve oğlunun el ve ayaklarını bağlayarak 5 kilo altını alarak kaçmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını da çalan soyguncuları çevre kamera kayıtlarından adım adım takip ederek izlerine ulaştı. Soygunu gerçekleştiren 4 şüphelinin araçlarını Zeytinburnu'nda terk ettiklerini tespit eden emniyet güçleri, aracın Sakarya'dan kiralandığı bilgisine ulaştı. Aracı kiralayan kişinin Gürcistan uyruklu G.S. olduğunu öğrenen polis, aracın kiralanışı sırasında yine Gürcistan uyruklu L.M., L.J. ve I.S.K. olduğunu tespit etti. Soygunu gerçekleştiren L.M., L.J. ve I.K.S. Sakarya'da, G.S. ise İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu zanlılar; G.S., L.M., L.J. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soyguncular kamerada

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kuyumcuyu soyduktan sonra 4 soyguncunun araçlarına doğru koştukları görülüyor. Soyguncular daha sonra olay yerinden araçlarıyla birlikte uzaklaşıyor.