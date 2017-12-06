Kuyumcu Soygununda 2 Tutuklama

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delip, içeri girerek ziynet eşyaları çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kuyumcunun duvarını delip, içeri girerek ziynet eşyaları çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Atatürk Caddesi'nde, 30 Kasım Salı günü saat 00.30'da, Bülent Ünal'a ait kuyumcu dükkanının duvarını delerek içeri giren ve ziynet eşyalarını çalıp kaçan Ö.U. (24), S.Ü. (29) ve B.P. (20), Çanakkale polisinin sıkı takibi ve titiz çalışması sonucu Çanakkale'de yakalanmıştı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ile B.P. tutuklanırken, Ö.U. ise serbest bırakıldı.