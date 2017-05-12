  • BIST 95.469
  • Altın 141,978
  • Dolar 3,5924
  • Euro 3,9009
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Kuyumcuyu Sahte Altınla Dolandıran Kadın Kamerada

» »
Kuyumcuyu Sahte Altınla Dolandıran Kadın Kamerada
Kartal'da bir kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kameralardan kaçamadı.

Kartal'da bir kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kameralardan kaçamadı.

Eşine az rastlanan olay Kartal'da bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın dolandırıcı kolye kısmı gerçek ancak iç kısmı sahte olan çerçeveli ziynet altını satmak üzere kuyumcu dükkanına girdi. Müşteri kılığında dükkana giren kadın elindeki sahte altını iş yeri sahibine satmayı başardı. Eritme atölyesinde altının sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi polise başvurdu. Polis kadın dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatırken olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının kuyumcuyu dolandırması kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadın dolandırıcının müşteri kılığında kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor. Elindeki çerçeveli ziynet altınını bozdurmak istediğini söyleyen kadın dolandırıcı, bir süre iş yeri sahibi ile bu konuda konuşuyor. Altının değeri konusunda kuyumcu ile pazarlık yapan kadın dolandırıcı iç kısmı sahte olan çerçeveli ziynet altınını kuyumcuya satmayı başarıyor. Kuyumcudan parayı alan kadın daha sonra dükkandan çıktığı kameralara yansıyor.

Kadın dolandırıcının elindeki altını kendilerine satarak kayıplara karıştığını kaydeden iş yeri sahibi Selim Sevgi, " Altının çerçevesi gerçek. İç kısmı sahte. Biz eritmek istediğimizde fark ettik" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 10:08
  • Evin Terasında Kaçak İçki İmalathanesi12 Mayıs 2017 Cuma 10:03
  • Aksaray Merkezli 15 İlde Fetö-pdy Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 10:03
  • İstanbul Polisinden Kapkaççılara Nefes Kesen Baskın12 Mayıs 2017 Cuma 09:43
  • Başkent’te Khk Protestosuna 4 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 09:38
  • Borsa İstanbul’da Fetö Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 09:38
  • Sahte Polis Baltayı Taşa Vurdu12 Mayıs 2017 Cuma 09:38
  • Samsun Merkezli Türkiye’nin En Büyük Fuhuş Operasyonu Başlatıldı12 Mayıs 2017 Cuma 09:28
  • Oğlunu Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı12 Mayıs 2017 Cuma 09:08
  • Kayseri’de İş Adamlarına Yönelik Fetö Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti