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Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular

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Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek su kuyusuna düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek su kuyusuna düştü. AKUT ekibi kuyuya düşen ineği kurtarmak için 5 saat boyunca mücadele etti.

Bitez Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan inek mandalina bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Geniş ve su dolu kuyuya düşen ineğinin kurtulması için itfaiye ve AKUT ekiplerinden yardım isteyen hayvan sahibi, zorlu bir bekleyiş içine girdi.

Hayvan sahibi Hasan Çakır, bir anda elinden kaçarak kuyuya düştüğünü söyleyerek, "Damdan çıkardık tarlaya götürmek için traktöre yüklüyorduk elimizden ipi kopardı kaçtı ve arkasından giderken kuyuya kaçtığını gördük. Ondan sonra da AKUT'u çağırdık, itfaiyeyi çağırdık, yardım istedik" dedi.

Kuyudan ineği çıkarmak için vinç yardımıyla halatlar sarkıtan kurtarma ekipleri, suyun içinde uzun süre mücadele verdi. Birkaç başarısız deneme sonrasında sıkı sıkıya bağlanan hayvan vinçle yukarıya çekildi.

Çökme tehlikesi olan su kuyusunda hayvanı kurtarmak için mücadele veren ekipler yaklaşık 5 saat uğraştı. Sonunda kuyudan çıkarılan hayvan sahibine teslim edildi. Olay yerinde hazır bekleyen veteriner hekim de hayvanı muayene etti. Talihsiz inek bu olayı yara almadan atlattı.

AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu zor bir operasyon olduğunu dile getirerek, "Zor bir operasyondu. Hayvan hareket halindeydi. Biraz agresifliği vardı doğal olarak. Yaklaşık 8 metre su derinliği, su yüksekliği de 5-6 metre bir keton kuyu dediğimiz, bu bölgede çok bulunan kuyulardan. Etrafından taş örgü yok, riskli bir kuyuydu. Vinç yardımıyla ve ip teknikleriyle arkadaşlarımızın ikisini aşağıya indirdik. Onlar sabitlediler vinç yardımıyla yukarı aldık ineği" diye konuştu.

Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular

Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular

Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular

Kuyuya Düşen İnek İçin Seferber Oldular

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