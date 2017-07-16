Kuyuya Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlikte su kuyusu inşaatı yapan işçi, halatın kopması sonucu kuyuya düşerek ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çiftlikte su kuyusu inşaatı yapan işçi, halatın kopması sonucu kuyuya düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Saray İlçesi Ayvacık Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. 55 yaşındaki kuyu ustası Şaban Can, çiftlikte yeni yapılan 18 metre derinliğindeki kuyunun içerisine çalışmak için girdi. Çalışmasını tamamlayan Can, yük asansörüne binerek kuyudan çıkmak istediği sırada halatların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Can'ın düştüğünü gören çalışma arkadaşları ardından kuyuya inerek ağır yaralanan Şaban Can'ı kuyudan çıkarttı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce ağır yaralı Can ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kuyu ustasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.