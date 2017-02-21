  • BIST 88.947
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6150
  • Euro 3,8118
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

» »
Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki metrelik kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki metrelik kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı. Kuyudan 45 dakikalık operasyon ile kurtarılan 8 yavru köpek ve annesi barınağa götürüldü.

Cennetayağı Mahallesi'nde boş bir arazide 2 metrelik bir kuyuya düşen anne ve yavru köpekleri itfaiye kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği AKS ekipleri bölgeye intikal etti. Kuyunun dar olan girişini kazma ve kürekler ile genişletilerek kurtarma ekibinin kuyuya girmesi sağlandı. Daha sonra AKS ekipleri kuyuya inerek mahsur kalan köpekleri kurtardı. Kurtarılan köpekler barınağa götürüldü.

Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşkılıç-türkyurdu Arası Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi21 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Ambarlı Limanı’nda Kokain Operasyonu21 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı21 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Palet Fabrikasındaki Yangın Korkuttu21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Bozüyük’te Bıçakla Yaralama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • 11 Eski Öğretmen Gözaltına Alındı21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • Denizli’de Fetö’nün ’Abla’ Yapılanmasına 8 Tutuklama21 Şubat 2017 Salı 11:18
  • İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • "Islak İmzada Kumpas" Davası Başladı21 Şubat 2017 Salı 11:03
  • Darbeci Taner Berber’in İfadesi Tamamlandı21 Şubat 2017 Salı 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti