Kuyuya Düşen Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki metrelik kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki metrelik kuyuya düşen köpekleri itfaiye kurtardı. Kuyudan 45 dakikalık operasyon ile kurtarılan 8 yavru köpek ve annesi barınağa götürüldü.

Cennetayağı Mahallesi'nde boş bir arazide 2 metrelik bir kuyuya düşen anne ve yavru köpekleri itfaiye kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği AKS ekipleri bölgeye intikal etti. Kuyunun dar olan girişini kazma ve kürekler ile genişletilerek kurtarma ekibinin kuyuya girmesi sağlandı. Daha sonra AKS ekipleri kuyuya inerek mahsur kalan köpekleri kurtardı. Kurtarılan köpekler barınağa götürüldü.