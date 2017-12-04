Kuyuya Düşen Oğlağı İtfaiye Kurtardı

Mardin'in Midyat içesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Midyat içesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen oğlağı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi merkez Ulucami Mahallesi'nde kuyuya bir oğlağın düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. 6 metre derinliğe sahip kuyunun üzerindeki taş kaldırıldıktan sonra aşağıya inen itfaiye eri, oğlağa halat bağladı. Daha sonra yukarıya çekilerek kurtarılan oğlak, sahibine teslim edildi. İlçe İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, ihbar alır almaz olay yerine geldiklerini belirterek, oğlağı kurtarıp sahibine teslim ettiklerini ifade etti.