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Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı

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Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı
Malatya'nın önemli projelerinden olan Kuzey Çevreyolu'nun yapım ihalesini alan Ankara merkezli "Eksen Proje" isimli şirket, şantiye kurma çalışmalarına...

Malatya'nın önemli projelerinden olan Kuzey Çevreyolu'nun yapım ihalesini alan Ankara merkezli "Eksen Proje" isimli şirket, şantiye kurma çalışmalarına başladı.

8 Eylül 2016 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalamasının ardından çalışmaların resmen başladığı Kuzey Çevre Yolu'nda, en önemli aşamalardan birisi olarak görülen şantiye kurma aşamasına geçildi. Yeşilyurt'a bağlı Gözene Köyü'nün Ankara Yolu üzerindeki girişinin karşısına kurulacak şantiyenin yaklaşık 1 ayda tamamlanması planlanıyor. 183.4 milyon TL İhale, 227 milyon TL proje bedeli ile işi alan Eksen Proje, 20 araçlık filo ve 15 kişilik personeliyle şantiye kurma çalışmalarına başladı. Karayolları tarafından tahsis edilen alana konteynır ve araç gereç parkı kurma çalışmalarına başlayan Eksen Proje firması, şantiye aşamasını 1 ayda tamamlamayı planlıyor.

Projesi 15 yıl önce yapılmıştı

Toplam 53.6 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu güzergahının 15 kilometrelik kısmında çalışma yapılmasına mani bir durumun bulunmadığı, 34 kilometresinde toplulaştırma yapılacağı ve bunun da 30.5 kilometresinde çalışmaların tamamlandığını açıklanmıştı. Projesi 15 yıl önce yapılan Kuzey Çevre Yolu'nda üst geçit, yonca kavşak ve viyadük yapımını gerektirecek koşullar söz konusu olduğundan, Malatya Valisi Mustafa Toprak bir açıklamasında projenin güncellenebileceğini ifade etmişti.

Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı

Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı

Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı

Kuzey Çevre Yolu’nun Yüklenici Firması Şantiyesini Kurmaya Başlandı

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