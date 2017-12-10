Kuzey Ege’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3 metreyi bulan dalgalar adeta sahilleri dövüyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3 metreyi bulan dalgalar adeta sahilleri dövüyor.

Zaman zaman hızı 70 kilometreye çıkan fırtına, özellikle Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Mahallelerinde etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle sahillerde bulanan bazı işletmelerin güneşlik çadırlarının parçalandığı gözlenirken, boyları 3 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri adeta dövüyor. Lodosun gün içinde şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.