Kuzey İlçelerinde Referandum Turu

25 Şubat tarihinde Genel Merkezi'nde yapılacak törenle referandum çalışmalarına start verecek olan AK Parti'de çalışmalarına öncesinde başlayan İl...

25 Şubat tarihinde Genel Merkezi'nde yapılacak törenle referandum çalışmalarına start verecek olan AK Parti'de çalışmalarına öncesinde başlayan İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün kıskandıran performansı dudak uçuklatıyor.

Beraberinde il yönetiminden Şakir Atalay, Metin Barlak, İsmail Gülesin, Seyman Narman, Selçuk Koç, Hacı Bayram Çeliker, Enver Mutlu, Ahmet Gül, Ali Kemal Şahin Türk, Abdurrahman Oğuz ve Muhammet Mazlumoğlu ile birlikte Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerini ziyaret eden Başkan Öz, ilçe yönetimlerinden performanslarının ötesinde bir çalışma beklediklerini söyledi. İlk durak olarak Uzundere İl Başkanlığına giden Öz ve beraberindekiler Ak parti İlçe Başkanı Fatih Ertek'in misafiri oldular.

Başkan Ertek, "Bu gün yapılan yönetim kurulu toplantısındaki konumuz da Cumhurbaşkanlığı referandum çalışmaları konusunda nasıl bir çalışma yapılacak. Niçin evet niçin hayır, bunu tartışıp fikirlerimizi ortaya koyacaktık. Sonra da sahaya ineceğiz. Sizin teşvikleriniz bizleri memnun etti. Uzundere ilk defa bir il başkanını ilçemizde ağırladık. Memnun olduk" dedi.

"Kurulan tezgahları tek tek bozuyoruz"

Türkiye'de her on yılda bir yapılan darbelerle demokrasinin yok sayıldığına dikkat çeken Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz, seçimle gelerek görevlendirilen Başbakanların bile asıldığına dikkat çekti.

Öz, "Ülkemizde ne yazık ki iki yüzlülük sergileyen toplumların varlığını görmekteyiz. Başbakan Menderesi protesto ettiler. Askerleri Amerikan uşağı diye hakaret ediliyor, askerler geldiği zaman bu sefer askerlere sarılıyorlar. Sıkı yönetim komutanı çocukları Davut Paşa Kışlasına götürerek top oynuyor. Hepsi serbest bırakılıyor. Aynısını gezi olaylarında yaşadık. Nasıl bir tezgah hazırlanmıştı, görün bilin. Cumhurbaşkanı o zamanlar Başbakan'dı ve yurt dışındaydı. Başbakan yurt dışından gelene kadar adeta ülkeyi esir almışlardı. Siz nerede böyle karizmatik bir lider bulacaksınız ki. Devlet sıkıştığı zaman gelip kurtarsın. Bakın Amerika'nın başına kim gelirse gelsin. Seçilen adam mecbur işler varsa yapmak zorunda. Çizginin kenarına çıktığı zaman hemen uyarılıyor. Gizli toplantıların yapıldığını hepimiz biliyoruz. Günde on beş, yirmi adam ölürdü. 1983 yılında ilk defa Turgut Özal çıktı dedi ki Devlet çok sıkıntıda, bu düzen böyle gitmemeli. Turgut Özal ne yapardı, askerleri mayo ile karşılardı. Yapılan o gerilimi sırf kırmak için. Deniz Baykal çıkıp bu ülkenin tapusu elden gidiyor, tapunuza dikkat edin diyor. Bu tapu bu ülkenin vatandaşlarına aittir. Deniz Baykal ve yanındakilere değil" dedi.

Hancı; tortum kendi rekorunu kıracak

Daha sonra Tortum ilçesine giden il yönetimi Tortum İlçe Başkanı Ömer Hancı, tarafından karşılandı. İlçe Başkanı Ömer Hancı konuşmasında " İl yönetimi olarak hoş geldiniz. Heyecanımız yenilendi. Tortum'da yüzde 85 oyla birinci olmuştuk. Bu başarımızı referandum da yenileyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı referandum seçimlerinde hedefimiz yine yüzde 95 ve üzeri oyla Allah kısmet ederse birinci olmayı hedefledik. Ülkede ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Kapı kapı, ev ev dolaşıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Nüfus olarak 15 bin olduk. Bunlardan 800 den fazlası göç verdi. Ayrıca doğalgazın ilçemize getirilmesi bizleri ayrıca memnun edecek. Parke taşların yapımı ve bakımı yine devam ediyor" diye konuştu.

İl Başkanı Mehmet Emin Öz konuşmasında "ilçemize gelirken hayli çekiniyoruz, çünkü ilçe başkanımız hayli dersine çalışmış durumda. Bu bizleri memnun ediyor. Bir dosya getirdi, takipçi olduğunu gördük. Türkiye bazen, tahterevalli gibi. Bir denge problemi oluyor. Yakın tarihte olan Feto dalgalanması oldu. Kim esnafsa bu bile etki edildi. Göç bile bunun etkisi oldu. Hepsinin sebebi uzun zamandır hükümetlerin birlikte olmaması. Avrupa'ya her benzememizde batı biraz daha uzağa gitti. O ideale gittikçe kızıl elma misali ona yaklaştıkça o elmayı bizim elimizden almaya çalıştılar. Yorulduk, ve bizleri yordular. Önümüzdeki dönem çok önemli. Büyük bir fırsat " dedi.

Tortum İlçe Belediye Başkanı Hasan Çakmak makamında ziyaret edildi. Belediye Başkanı Hasan Çakmak konuşmasında, "Mukaddes topraklara hoş geldiniz. İnşallah bir başlangıç olur ve devamı gelir. Bizler bir ekibiz. Hedef hepimizin. Asıl amaç aziz millete layık hizmeti sunmak. Tortum ilçe olarak 57 mahalle, 15 bin nüfusumuz var. Yazın bu nüfus iki veya üç katıda çıkıyor. Bizim nüfusumuz bakıldığı zaman batıda bir sitenin nüfusu. Gel gör ki iki mahalle arasında 100 km var" diye konuştu.