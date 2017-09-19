Kuzey Irak’ın Zap Bölgesinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "19 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiş ve 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.