Kuzey Irak’ta 80’den Fazla Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Asos bölgesine icra edilen hava harekatı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekat neticesinde, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilmektedir" denildi.