Kuzey Kore: "Abd’ye Ulaşabilen Füze Başarıyla Test Edildi"

Kuzey Kore, ABD'ye ulaşabilecek güçteki yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) türünü başarıyla test ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore, ABD'ye ulaşabilecek güçteki yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) türünü başarıyla test ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore devlet televizyonunda Pyongyang'ın yeni kıtalararası balistik füze testinin başarılı geçtiği açıklandı. Pyongyang, "en güçlüsü" olarak nitelendirilen Hwasong-15 tipi füzenin gökyüzünde 4 bin 475 kilometre yükseldiğini açıkladı. Füze 950 kilometre yol alarak Japonya açıklarına düştü. Uluslararası yaptırımlara meydan okuyan test, dünya liderleri tarafından kınandı. Güney Kore ise güdümlü füze ateşleyerek Kuzey Kore'ye tepki gösterdi.