Kuzey Kore, Bir Abd Vatandaşını Daha Alıkoydu

Kuzey Kore devlet ajansı tarafından bir ABD vatandaşının daha alıkonduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşını daha alıkoyduğu açıklandı.

Kuzey Kore devlet ajansı tarafından bir ABD vatandaşının daha alıkonduğu belirtildi. Kim Hak Song adlı vatandaşın, hükümet karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Olayın doğrulanması halinde Kim Hak Song, Kuzey Kore tarafından gözaltına alınan dördüncü ABD vatandaşı olacak. Dün alıkonan Kim Hak Song'un Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde çalıştığı kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında ABD'li öğrenci 21 yaşındaki Otto Warmbier, otel levhası çaldığı gerekçesiyle Kuzey Kore tarafından gözaltına alınmıştı. 2016 yılının mart ayında ise "Devlete karşı suçlardan" Otto, 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı. Nisan ayında da 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul ajanlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve 10 yıllık zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı. Kim Sang Duck ise 22 Nisan'da Pyongyang Havalimanında gözaltına alınmıştı.