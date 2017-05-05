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Kuzey Kore: "Cıa Ve Güney Kore, Kim Jong-un’a Suikast Planlıyor"

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Kuzey Kore: "Cıa Ve Güney Kore, Kim Jong-un’a Suikast Planlıyor"
Kuzey Kore, CIA ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planı içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Kuzey Kore, CIA ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planı içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Kuzey Kore, CIA ve Güney Koreli ajanların, Kim Jong-un'u öldürmek için plan yapmakla suçladı. Kuzey Kore, CIA ve Güney Kore istihbaratının, biyokimyasal madde kullanarak, Kim'e saldırı düzenlemesi için bir Kuzey Kore vatandaşına para ve uydu haberleşme ekipmanları sağladığı iddialarını ileri sürdü. İddiaya göre, ajanların Kim'e katıldığı tören sırasında etkisini 6 ile 12 ay arasında gösterecek biyokimyasal zehirle öldürülme planları içersinde yer aldığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore'nin bu iddiaları, ABD ile ilişkilerin giderek tırmanmasının ardından geldi.

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