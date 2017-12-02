Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı: "Abd Başkanı Donald Trump Ve Yönetimi Nükleer Savaş İçin Yalvarıyor"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, 12 bin ADB askerinin yer aldığı ABD-Güney Kore "Vigilant Ace" askeri tatbikatının ardından açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "küresel barışın bozucusu" olarak nitelendirildiği yazılı açıklamada " ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nda son derece tehlikeli bir nükleer kumar oynuyor. Trump ve yönetimi nükleer savaş için yalvarıyor" denildi.