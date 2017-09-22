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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un: "Trump’ın Akli Dengesi Bozuk. Abd’yi Ateşle Terbiye Edeceğim"

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un: "Trump’ın Akli Dengesi Bozuk. Abd’yi Ateşle Terbiye Edeceğim"
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump hakkında sert ifadeler kullandı. Jong-un devlet televizyonundan, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendisine karşı sarf ettiği ifadeler üzerine "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" diye karşılık verdi. Jong-un, Trump'ın ifadelerinin kendisini korkutmayacağını belirterek, füze denemelerini yeniden başlatacağını bildirdi.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tehdidine karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameye imza atmasının ardından, "Çin Merkez Bankası ve ona bağlı diğer bankalar, Kuzey Kore ile iş ilişkilerini askıya alıyor. Bu, bana az önce rapor edildi" açıklamasını yapmıştı.

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