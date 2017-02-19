  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Kuzey Kore Liderinin Kardeşinin Ölümü

» »
Kuzey Kore Liderinin Kardeşinin Ölümü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Koreli 4 yetkilinin olayın yaşandığı gün Malezya'dan ayrıldığı...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Koreli 4 yetkilinin olayın yaşandığı gün Malezya'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Malezyalı yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'a yönelik suikastla ilgili basın toplantısı düzenledi. Malezyalı polisler, 4 Kuzey Koreli şüphelinin Jong-nam'ın öldürüldüğü gün Malezya'dan kaçtığını duyurdu. Zanlıların uçuş destinasyonuyla ilgili bilgi vermeyen polis, şüphelilerin yakalanması için Interpol ile iletişime geçildiğini bildirdi.

Malezyalı polis Noor Rashind, "Kuzey Koreli 4 zanlı olayın gerçekleştiği gün ülkemizi terk etti. Bu 4 zanlı, diplomatik değil hususi pasaport taşıyordu. Amacımız onları yakalamak. İnterpol'la işbirliği içindeyiz" dedi.

Kim Jong-nam'ın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden yetkili, patoloji sonuçlarının beklenilmesi gerektiğini savundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım, Aliyev’le Görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Bosna Hersek’in Zirvesinden Çatışma Uyarısı18 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yıldırım: "Türkiye Üzerinde Algı Operasyonu Sürüp Gidiyor"18 Şubat 2017 Cumartesi 17:33
  • Başbakan Yıldırım: “Millet Kime Yetkiyi Verirse Hesabı Ona Soracak”18 Şubat 2017 Cumartesi 17:08
  • Başbakan Yıldırım, Almanya Şansölyesi Merkel’le, Terör Örgütleriyle Mücadeleyi Görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Başbakan Yıldırım: “Dost Bildiklerimiz Darbe Gerçekleşmediği İçin Hayal Kırıklığı Yaşadılar”18 Şubat 2017 Cumartesi 16:03
  • Merkel: “İslam Terörizmin Kaynağı Değildir “18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Abd’den Nato Müttefiklerine Tam Destek18 Şubat 2017 Cumartesi 14:33
  • Atambayev: "Soros Vakfı Kırgızistan’da Reformları Desteklemiyor"18 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • İsrail Askeri, El Halil Camisi’nde Toplanan Cemaati Dağıttı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti