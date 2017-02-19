Kuzey Kore Liderinin Kardeşinin Ölümü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Koreli 4 yetkilinin olayın yaşandığı gün Malezya'dan ayrıldığı...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Koreli 4 yetkilinin olayın yaşandığı gün Malezya'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Malezyalı yetkililer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam'a yönelik suikastla ilgili basın toplantısı düzenledi. Malezyalı polisler, 4 Kuzey Koreli şüphelinin Jong-nam'ın öldürüldüğü gün Malezya'dan kaçtığını duyurdu. Zanlıların uçuş destinasyonuyla ilgili bilgi vermeyen polis, şüphelilerin yakalanması için Interpol ile iletişime geçildiğini bildirdi.

Malezyalı polis Noor Rashind, "Kuzey Koreli 4 zanlı olayın gerçekleştiği gün ülkemizi terk etti. Bu 4 zanlı, diplomatik değil hususi pasaport taşıyordu. Amacımız onları yakalamak. İnterpol'la işbirliği içindeyiz" dedi.

Kim Jong-nam'ın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden yetkili, patoloji sonuçlarının beklenilmesi gerektiğini savundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Jong-nam, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.