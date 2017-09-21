Kuzey Kore: “Trump’ın Konuşması ‘Köpek Havlaması’ “

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı için "roket adam" derken, Kuzey Koreli bir üst seviye diplomat Başkan Trump'ın BM genel kurulunda yaptığı...

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore Devlet Başkanı için "roket adam" derken, Kuzey Koreli bir üst seviye diplomat Başkan Trump'ın BM genel kurulunda yaptığı konuşma için "havlayan bir köpeğin sesi" ifadesini kullandı.

Başkan Trump BM Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmada ABD ve müttefiklerine bir tehdit oluşturursa Kuzey Kore'yi tamamen imha edeceğini söylemişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun sözleri Kuzey Kore'nin Başkan Trump'ın konuşmasına ilk cevabı oldu.

Ri Yong BM Genel Merkez Binasının yakınlarında muhabirlere yaptığı açıklamada, "Şöyle bir deyim vardır "Köpekler havlasa da kervan yürür. Eğer O bizi havlayan bir köpeğin sesiyle şaşırtacağını düşünüyorsa o zaman net olarak bir rüya görüyor" dedi.

Başkan Trump BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Güney Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için "Roket adam kendisi ve rejimi için intihar görevini yerine getiriyor" demişti. Başkan Trump'ın bu ifadeleri için ne düşündüğü sorulduğu zaman Ri Yong-ho " Yardımcılarını acıyorum" dedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'nun Cuma güne BM Genel Kurulunda konuşma yapması bekleniyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi ve nükleer programında sürpriz bir şekilde hızlı gelişme sağladığını belirtiyor. BM Kuzey Kore'nin füze denemelerini sürdürmesinden dolayı ülkenin silah geliştirme programını engellemek için petrol ithalatını ve tekstil ihracına yasaklama getirme kararı almıştı.