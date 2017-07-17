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Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon

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Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin kuzeyinde Karasu ve Kocaali ilçeleri için hayata...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehrin kuzeyinde Karasu ve Kocaali ilçeleri için hayata geçirilen 45 milyonluk içmesuyu yatırımında devam eden çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kuzey bölgesinde iki ilçemizde dev bir içmesuyu projesini hayata geçirdik. Karasu ve Kocaali ilçelerimize 45 milyonluk yatırım yaparak bölgenin içmesuyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Bölge için 450 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz iki ilçemizde 8 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya'nın dört bir yanında tüm mahallelerimize Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırmak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemlilerinde biride Karasu ve Kocaali'de devam eden içmesuyu yatırımımız. Proje kapsamında 450 kilometrelik içmesuyu hattı ve 3 adet içmesuyu deposu inşa ediyoruz. 450 kilometrelik içmesuyu hattının 151 kilometrelik kısmı tamamlandı. Depolarımızda da ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu dev proje ile Karasulu ve Kocaalili hemşerilerimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alıyoruz. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla şehrin kuzeyinde uzun yıllar içmesuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

İki ilçenin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak projelerin birer birer tamamlandığını belirten Dr. Rüstem Keleş, "Kuzey bölgemizde entegre bir içmesuyu ağı kuruyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin musluklarında dünya standartların içmesuyu ulaştırılmasını sağlayan Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimizi devreye aldık. 450 kilometrelik yeni içmesuyu hattımız ile de iki ilçemizin içmesuyu geleceği için 100 yıllık garanti oluşturuyoruz. Şu an proje aşamasında olan Çamdağı Projemizin de hayata geçirilmesiyle bölgede entegre bir içmesuyu ağı oluşturacağız. Tüm bu projelerimizin birer birer tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlarımız içmesuyu konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaklar" dedi.

Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon

Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon

Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon

Kuzeyin İçmesuyu Geleceğine 45 Milyon

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