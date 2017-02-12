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Kuzeyin Oğlu’ndan Ankaralılara Unutulmaz Konser

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Kuzeyin Oğlu’ndan Ankaralılara Unutulmaz Konser
Ankaralılar, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Volkan Konak'ın sahne aldığı konserle keyifli bir gece yaşadı.

Ankaralılar, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Volkan Konak'ın sahne aldığı konserle keyifli bir gece yaşadı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün arifesinde düzenlediği konserle, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Winner İncek Otel'de gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, salonu saatler öncesinden hınca hınç doldurdu. Konak, kendi eserlerinin yanı sıra; Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay'a, Cem Karaca'dan Aşık Mahsuni Şerif'e kadar pek çok ustanın eserini seslendirdi. Konak'ın okuduğu hareketli parçalara duyarsız kalamayan seyirciler, masaların arasında halay çekti.

Salon İzmir Marşı'yla inledi

Seslendirdiği duygusal parçaların ardından İzmir Marşı'yla salonu hareketlendiren Konak, marşı büyük bir coşkuyla yorumladı. Kuzey'in Oğlu'na eşlik eden davetliler, marşı hep bir ağızdan okudu.

Çok eğlenceli bir gece geçirdiğini kaydeden Filiz Aydın, "Program muhteşemdi, çok güzel bir akşamdı. Maçlarda, konserlerde İzmir Marşı'nın okunması çok güzel bir şey. Bugün de çok güzel okundu. Gurur vericiydi, daha sık olması lazım bunun" şeklinde konuştu.

"Oğlum kalp krizi geçireceğimden korktu"

Ömrünün en keyifli gecesini yaşadığını ifade eden Güler Atamer, "Ben, 65 yıllık ömrümde bu geceki gibi bir heyecanı yaşamadım. Oğlum kalp krizi geçireceğimden korktu ama onun sayesinde bu muhteşem sanatçıyla çok güzel saatler geçirdim. Artık ölsem de gam yemem" dedi.

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